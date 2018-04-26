Нужно сделать баннер размер 470 * 115

Размер баннера 470 * 115 На баннере нужно написать "Аксессуары из орехового дерева" и добавить туда аксессуары Ссылки на фото аксессуары которые можно разместить на баннере ниже. Можете разместить какую нибудь на свое усмотрение, если посчитаете что лучше, ...