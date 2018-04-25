Баннер на автомобильную тематику

Добрый день, для нашего интернет магазина нужно сделать 6 баннеров размером 1130*370 Баннеры должны быть современными и стильными буду рад рассмотреть ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 2 баннера в формате psd размером:
Баннер 1 – 180х225px до 70Кб (png или gif);
Баннер 2 – 180х225px, 180х600px, 90x650px до 70Кб (png или gif).
Подробное ТЗ скину в переписке к этой задаче
По предоплате не работаю, только пост оплата или БС
По окончании проекта отзыв в карму.
Разработчиков уважаю читайте отзывы, плачу сразу же после получения образца работ, потом вы скидываете psd.
Пишите комменты скину подробное ТЗ.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем привет. Нужно сегодня сделать 4 баннера. Посмотрите на картинку - https://fex.net/496933602767 Только тематика весенняя и цифры другие. Нужно несколько вариантов.Баннеры15 заявокЗакрыт6 лет назад
Таких размереов статические- 728х90300х250300х600240х4001200 х 900, 254 х 133,1200 х 628.под этот лендинг - https://eng.finance24-7.space/Тематики биткоинтексты сброшусрочность - как можно быстрееЗавершен6 лет назад
Таких размереов статические- 728х90 300х250 300х600 240х400 1200 х 900, 254 х 133, 1200 х 628.под этот лендинг - https://eng.finance24-7.space/ Тематики биткоин тексты сброшу срочность - как можно быстрееЗавершен6 лет назад
- $5
Необходимо создать баннер для разных соцсетей на тему Тех поддержка серверов (Technical Support). Хочется не избитой идеи. Цвета серый и голубой, размер 1024х512 пикс. Предусмотреть место под текст. Прилагаю пример того что НЕ подошло.Завершен6 лет назад
Добрый день, нам необходимо 5-6 рекламных баннеров на сайт Банер должен быть статичным размером 1130*370 Стильные современные и легкие. Готовы рассмотреть ваши предложения!Баннеры11 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача для новичка в фотошоп (бюджет маленький) если хотите научиться работать с гиф возможно вам подойдет моя задача. В примере высылаю один размер. всего под каждый баннер 13 размеров (в среднем). Задача взять исходник уже готового баннера ...Завершен6 лет назад
Добрый День. Нужно сделать обложку для паблика VK https://vk.com/dl_media Паблик посвящен маркетингу и бизнесу На обложке должно быть фото с моим лицом (фото я предоставлю вам на выбор в хорошем качестве) Красивый стильный фон И какая нибудь надпись, к примеру (их ...Баннеры2 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужны баннеры 5 штук каждый размером 1170 на 300 для сайта детской мебелиЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать несколько баннеров для группы ВК. Тематика по сайту [url=https://arsyusha.ru/]arsyusha.ru/[/url] , группа для мам с маленькими детьми.Баннеры13 заявокЗакрыт6 лет назад