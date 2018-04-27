Сделать баннера

БаннерыЗавершен3 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Таких размереов статические- 728х90

300х250

300х600

240х400﻿

1200 х 900,

254 х 133,

1200 х 628.под этот лендинг - https://eng.finance24-7.space/

Тематики биткоин

тексты сброшу

срочность - как можно быстрее

6 лет назад
ivan-egorov-88
Иван 
35 летКипр
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
JIuJIy
Ирина 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$32
1 день
Очень понравилось сотрудничество! Все было быстро, качественно и без лишних слов. Рекомендую Ирину к сотрудничеству.
Все прошло отлично. Постановка задачи, коммуникация, оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Создать уникальный баннер

    $5

    Необходимо создать баннер для разных соцсетей на тему Тех поддержка серверов (Technical Support). Хочется не избитой идеи. Цвета серый и голубой, размер 1024х512 пикс. Предусмотреть место под текст. Прилагаю пример того что НЕ подошло.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рекламмные банеры на сайт

    Добрый день, нам необходимо 5-6 рекламных баннеров на сайт Банер должен быть статичным размером 1130*370 Стильные современные и легкие. Готовы рассмотреть ваши предложения!

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подогнать/поменять фон+текст на гиф банерах Photoshop

    Задача для новичка в фотошоп (бюджет маленький) если хотите научиться работать с гиф возможно вам подойдет моя задача. В примере высылаю один размер. всего под каждый баннер 13 размеров (в среднем). Задача взять исходник уже готового баннера ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать обложку для группы VK

    Добрый День.  Нужно сделать обложку для паблика VK https://vk.com/dl_media Паблик посвящен маркетингу и бизнесу На обложке должно быть фото с моим лицом (фото я предоставлю вам на выбор в хорошем качестве) Красивый стильный фон И какая нибудь надпись, к примеру (их ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер для сайте

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать баннер для сайта. Без анимации. Статический. Размер 812 х 237. Углы скруглённые. Шаблон в PSD предоставлю. Указывайте цену

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 3 баннера на главную станицу сайта мед-центра

    Сайт: http://med-sp.com/ Требуется заглавные баннера.  Размер 1548 на 520.  Темы баннеров: 1. Только в мае, Акция - УЗИ диагностика со скидкой 25% 2. Только в мае, Лабораторная диагностика по выходным и праздничным дням со скидкой 25% 3. Прием невролога бесплатно +10% скидка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Переделать рекламный баннер

    Имеется рекламный баннер в PDF (в прицепе). Нужно переделать его под другие размеры, добавить лого и название компании, убрать "с.30" и заменить на цвета компании (лого, название и цвета будут предоставлены). Тех требования: 1) максимальный объем файла ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад