Необходимо сделать макет для наружного баннера

БаннерыЗакрыт16 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать баннер для студии красоты, который впоследствии пойдет на печать как наружный баннер

размером 685x1870 мм

У нас готов сайт, есть логотип и приблизительное видение баннера.

6 лет назад
alexxzhuravlev
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать 4 баннера

    Вот сюда http://itella.interaxions.ru/ согласно тз на главную страницу наверх вместо текущих надо нарисовать 4 баннера-слайдера. Все должно смотреться дорого и продвигать компанию. Баннер включает в себя фото и графику.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайнер для подготовки акции в интернет-магазине

    $50

    Нужен дизайнер или новичок с потенциалом в роли помощник-дизайнера на проект по подготовке акций для интернет-магазина. По уже готовым макетам и фирменному стилю нужно под акции готовить  1) Баннер для главной сайта https://prnt.sc/j6trtx 2) Баннер маленький для ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 2 баннера к Чемпионату мира по Футболу

    Нарисовать 2 баннера с соотношением размеров 3600 Х 2700 На первом баннере будет географическая карта европейской части России с указанием городов, в которых будут проводиться матчи ЧМ-2018 и моего города, расположенного между ними. Плюс небольшое описание ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать баннер GIF 240x400

    $10

    Необходимо создать динамический баннер GIF 240x400. Сценарий простой. Есть фоновая картинка с логотипом. Появляется текстовая информация, адрес и телефон магазина.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • SejfEXPERTпохожие страницы

    Я ищу кого-то, кто сделает подобный сайт только с домашними и офисными сейфами в Украине [url=https://sejfexpert.pl]https://sejfexpert.pl[/url]

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить ФИО и номер в сертификат

    $10

    Добрый день. Нужно сделать 17 сертификатов, а именно вписать в каждый номер и фамилию и имя ученика. Плюс назвать сертификат school.mikhalchenko_а тут фамилия на английском. Нужно на сегодня. 10$. Макет сертификата и фамилии пришлю исполнителю

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад