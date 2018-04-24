Нарисовать 2 баннера к Чемпионату мира по Футболу

Нарисовать 2 баннера с соотношением размеров 3600 Х 2700

На первом баннере будет географическая карта европейской части России с указанием городов, в которых будут проводиться матчи ЧМ-2018 и моего города, расположенного между ними. Плюс небольшое описание услуг и мои контакты для связи (емайл, номер телефона, вайбер, ватсапп).

На втором баннере будет символика ЧМ-2018, логотип, официальные цвета Чемпионата. Плюс более подробное описание наших услуг и точно также все контакты для связи (емайл, номер телефона, вайбер, ватсапп).