Разработка баннера для интернет магазина продажа сток-одежда

БаннерыЗавершен2 заявки166 просмотров
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Необходимо разработать пакет баннеров для сайта по продаже женской одежды.

Ссылку скину в личку.

Баннеры нужны размеров:

1140х380 - 5 баннеров

380х224 - 3 баннера (обновить)

Бюджет 3000 руб

Срок 2 дня

Оплата Сбер Яд Киви

6 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
maximgaponenko
Максим 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок. Результатами доволен. Спасибо.
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