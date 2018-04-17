Разработка баннера для интернет магазина продажа сток-одежда

Здравствуйте! Необходимо разработать три варианта баннеров, GIF. Каждый вариант должен быть в размере: 728х90, 300х250, 240х400, 300х600. Соответствовать требованиям GoogleAdwords и Яндекс.Директ, все тех требования в открытом доступе, смотрите. Вот сайт который будем продвигать - http://altayra.ru/ Нужны сроки ...