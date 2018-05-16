Разработка эффективных баннеров. 3 варианта подачи.

Здравствуйте! Необходимо разработать три варианта баннеров, GIF. Каждый вариант должен быть в размере: 728х90, 300х250, 240х400, 300х600. Соответствовать требованиям GoogleAdwords и Яндекс.Директ, все тех требования в открытом доступе, смотрите.

Вот сайт который будем продвигать - http://altayra.ru/

Нужны сроки и стоимость. Спасибо!

Всем спасибо за отклик! Выбираем исполнителя, цена не решающий фактор, просмотрим портфолио каждого откликнувшегося, на основе этого будем делать выбор, по сроку, до конца этой недели.