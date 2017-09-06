Сделать из картинки html5 баннер с легкой анимацией

Доброго дня! нужно сделать один слайд с кирпичом на сайт [url=http://maksidom.com/]http://maksidom.com/[/url] НА фоне нужно кирпичи или дом из кирпича. Надпись - Строительный и облицовочный кирпич. и логотипы производителей. Ликолор (логотип взять с сайта [url=http://www.likolornsk.ru/]http://www.likolornsk.ru[/url] ) Кирпич ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦК (логотипа нет у них, просто текстом ...