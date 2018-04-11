Сделать баннер по примеру

Благодарю Вас за сотрудничество. Артем,оперативно отвечал на комментарии и был открыт к правкам, оперативно устранял ошибки. Предлагал свои варианты и идеи. Приятно, что человек всегда на связи, внимательно и терпеливо слушал все вопросы и готов был дать разъяснения по каждому моменту. Рекомендую всем.