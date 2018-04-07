Оформить буклет на 6 разворотов

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Необходимо сделать дизайн буклета на 6 разворотов, Размер буклета в сложенном виде ш 12,5*в 18 см, все тексты есть, концепция тоже есть, необходимо художественно оформить каждый разворот.  

Более подробное тз по каждому развороту вышлю утвержденному кандидату.  

Откликаясь на задание, присылайте примеры своих работ.  Это первый из 4х похожих заказов, при удачном сотрудничестве, отдам в работу остальные 3. 

Срок исполнения до обеда 11 апреля 

6 лет назад
coroling5
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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