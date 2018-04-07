Оформить буклет на 6 разворотов

Добрый день Фото, которое можно применить [url=https://yadi.sk/d/sFchYF7a3TJcP7]https://yadi.sk/d/sFchYF7a3TJcP7 [/url]Делается реклама сайта http://snosim.com/ Показываются в рекламе https://www.yandex.ru/search/?lr=43&offline_search=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Тут https://yadi.sk/i/4yco_ug13U7jWg 1. Для первого баннера: Тексты по порядку такие выходят: Демонтаж зданий ППР бесплатно Кликай 2. Для второго баннера: Тексты по порядку такие выходят: Переработка бетона во вторичный щебень С отделением арматуры и железа Оставь заявку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн буклета на 6 разворотов, Размер буклета в сложенном виде ш 12,5*в 18 см, все тексты есть, концепция тоже есть, необходимо художественно оформить каждый разворот.
Более подробное тз по каждому развороту вышлю утвержденному кандидату.
Откликаясь на задание, присылайте примеры своих работ. Это первый из 4х похожих заказов, при удачном сотрудничестве, отдам в работу остальные 3.
Срок исполнения до обеда 11 апреля
- Похожие заказы
- $30Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Нужно в фотошопе сделать 1 баннер, пример прикрепил, отличием будет лишь текстовая информация. напишите цену и скайп для связи.Завершен6 лет назад
Приветсвую. Нужсо создать графику для социальных сетей: ([b][u]!!! обязетально прикрепляйте свои примеры работ в этом направлении !!![/u][/b]) [b]1) Шапку на YouTube канал[/b] (2560 x 1440 пикселей) и [b]аватар[/b] (800 x 800 пикселей). YouTube соблюдать следующие параметры изображения:Минимальный размер изображения: ...Завершен6 лет назад
Необходимо разработать высококачественный анимированный баннер (с высокой конверсией) для рекламы Яндекс Директ (тип Баннер на поиске) в блоке справа.Тематика логистика (перевозка грузов). максимальный объем файла 120 КБ; формат файла GIF; размер в пикселях 240 на 400. От Вас требуется ...Баннеры5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайн рекламных банеров для Соц Сетей 6 шт. Тематика отдых путешествия. От исполнителя хотелось бы: Креативность, оперативность.Баннеры23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Нужно сделать 3 баннера для сайта, размеры: ширина 1150 px, высота 380 px. Результат должен быть: · в PSD со слоями, · в JPG, · кроме того, каждый фон для баннера (изображение) - отдельно в виде JPG. Примеры ...Завершен6 лет назад
Первый: Слева располагается изображение румбокса, а справа мама с дочками (возраст девочек от 5 до 15 лет ) в приятной, домашней обстановке. Надпись "Румбокс - лучший подарок девочкам" Второй баннер: Слева румбокс, справа - счастливая женщина ...Завершен6 лет назад
Доброго времени суток. Требуется сделать, так называемую, лендинг картинку для Instagram. Это картинка с общей темой, но разделенная на 9 квадратов, каждый из которых является самостоятельной картинкой.Баннеры11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно 2 HTML5 баннера Resizable 1 Также надо будет создавать рекламные баннеры для Adwords - мне нравиться что то подобное - [url=https://www.google.com/search?q=jewelry+banner&rlz=1C1CHBF_enUS767US767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6ws_lrvvZAhUM2mMKHZbNA4UQ_AUICigB&biw=1920&bih=925]https://www.google.com/search?q=jewelry+banner&rlz=1C1CHBF_enUS767US767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6ws_lrvvZAhUM2mMKHZbNA4UQ_AUICigB&biw=1920&bih=925 [/url]надо будет поменять шрифты цвета и добавить логотип но нужно чтоб было со слайдером продукты укжите цену ...Баннеры3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать баннеры на популярные разрешения Google Adwords. Тематика баннеров - обмен криптовалют. Предпочтение отдам исполнителю знакомому с тематикой, а также умеющим решать дизайнерские задачи нешаблонно.Завершен5 лет назад