Баннер для сайта в фотошопе

БаннерыЗавершен6 заявок190 просмотров
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Добрый день. Нужно в фотошопе сделать 1 баннер, пример прикрепил, отличием будет лишь текстовая информация. напишите цену и скайп для связи.

6 лет назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
benk94
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Все сделал быстро и качественно. Отличный исполнитель. Рекомендую!
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