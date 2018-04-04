Баннер 240 на 400 (GIF) для Яндекс Директ

Необходимо разработать высококачественный анимированный баннер (с высокой конверсией) для рекламы Яндекс Директ (тип Баннер на поиске) в блоке справа.Тематика логистика (перевозка грузов).

максимальный объем файла 120 КБ;

формат файла GIF;

размер в пикселях 240 на 400.

От Вас требуется опыт работы и знание к требованиям креатива со стороны законодательства и правилам Яндекса.

С кандидатом более подробно поговорим о ТЗ.

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