Добрый день! Через 2 недели запускается новый сайт (домен молодой) на MODx Тематика грузоперевозки (российские + снг + международка) регион Санкт Петербург (РФ) Сейчас до запуска необходимо 1)Провести ...
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищем опытного Seo специалиста. Скоро запускаем сайт с "нуля",международные грузоперевозки и грузоперевозки по России. Все услуги будут на 1 сайте. По объему будет прилично. Сайт пока ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать высококачественный анимированный баннер (с высокой конверсией) для рекламы Яндекс Директ (тип Баннер на поиске) в блоке справа.Тематика логистика (перевозка грузов). максимальный объем файла 120 КБ; формат файла GIF; размер в ...Баннеры5 заявокЗакрыт7 лет назад
[table]Добрый день! Планируется редизайн корпоративного сайта. Сайты на которые ориентируемся по КАЧЕСТВУ дизайна - https://www.railcontinent.ru/ , https://www.dellin.ru/ , https://pecom.ru/ Сфера — транспортная логистика. На данном этапе требуется — !только отрисовка дизайна! Это соответственно Главная страница, ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт7 лет назад
Хотели бы реализовать функцию для торгового терминала Альфа Директ (версия последняя 4.0) www.alfadirect.ru – функция автоматическая самооптимизация торговых стратегий,на основании которой создаются торговые роботы. Сейчас приходится проводить оптимизацию,получать "оптимальные" переменных за какой определенный период ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад