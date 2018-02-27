petr2018

Петр petr2018

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Seо продвижение (оптимизация) перед запуском

    Добрый день!  Через 2 недели запускается новый сайт (домен молодой) на MODx  Тематика грузоперевозки (российские + снг + международка)  регион Санкт Петербург (РФ) Сейчас до запуска необходимо  1)Провести ...

    MODX
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO (продвижение) оптимизация

    Добрый день! Ищем  опытного Seo специалиста. Скоро запускаем сайт с "нуля",международные грузоперевозки и грузоперевозки по России. Все услуги будут на 1 сайте. По объему будет прилично. Сайт пока ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер 240 на 400 (GIF) для Яндекс Директ

    Необходимо разработать высококачественный анимированный баннер (с высокой конверсией) для рекламы Яндекс Директ (тип Баннер на поиске) в блоке справа.Тематика логистика (перевозка грузов).  максимальный объем файла 120 КБ;  формат файла GIF;  размер в ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    [table]Добрый день!  Планируется редизайн корпоративного сайта.  Сайты на которые ориентируемся по КАЧЕСТВУ дизайна - https://www.railcontinent.ru/ , https://www.dellin.ru/ , https://pecom.ru/  Сфера — транспортная логистика.  На данном этапе требуется — !только отрисовка дизайна!  Это соответственно Главная страница, ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внедрение функции самооптимизации в терминале Альфа-Директ

    Хотели бы реализовать функцию для торгового терминала Альфа Директ (версия последняя 4.0) www.alfadirect.ru – функция автоматическая самооптимизация торговых стратегий,на основании которой создаются торговые роботы.  Сейчас приходится проводить оптимизацию,получать "оптимальные" переменных за какой определенный период ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад