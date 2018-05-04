Сделать 2 продающих баннера под МКБ

$30
БаннерыЗавершен18 заявок317 просмотров
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Добрый день

Фото, которое можно применить https://yadi.sk/d/sFchYF7a3TJcP7

Делается реклама сайта http://snosim.com/

Показываются в рекламе https://www.yandex.ru/search/?lr=43&offline_search=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C

Тут https://yadi.sk/i/4yco_ug13U7jWg

1. Для первого баннера:

Тексты по порядку такие выходят:

Демонтаж зданий

ППР бесплатно

Кликай

2. Для второго баннера:

Тексты по порядку такие выходят:

Переработка бетона во вторичный щебень

С отделением арматуры и железа

Оставь заявку на сайте, кликай

Баннеры должны быть солидными, кликабельными, работающими, живыми.

Нравится:

хорошие банеры http://www.dizkon.ru/contests/60530/final

 

https://www.yandex.ru/search/?text=заказать%20рекламу%20в%20интернете&lr=20606

Постоплата рублями

6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Eupho_oria
Валентин 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$30
2 дня
Сделал то, что понравилось
Сотрудничество понравилось. С коммуникацией и оплатой проблем не возникло. Рекомендую
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