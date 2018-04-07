Баннеры для рекламы

Добрый день Фото, которое можно применить [url=https://yadi.sk/d/sFchYF7a3TJcP7]https://yadi.sk/d/sFchYF7a3TJcP7 [/url]Делается реклама сайта http://snosim.com/ Показываются в рекламе https://www.yandex.ru/search/?lr=43&offline_search=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Тут https://yadi.sk/i/4yco_ug13U7jWg 1. Для первого баннера: Тексты по порядку такие выходят: Демонтаж зданий ППР бесплатно Кликай 2. Для второго баннера: Тексты по порядку такие выходят: Переработка бетона во вторичный щебень С отделением арматуры и железа Оставь заявку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать банеры согласно ТЗ.
Прошу предлагать бюджет за полный пакет форматов.
Все требуемые исходники предоставим.
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