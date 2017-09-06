Дизайн подарочных сертификатов

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Изменить готовые сертификаты,поменять картинки флайбордистов на новые

Всего 8 макетов(4 флайборда и 4 ховерборда для 10,20,30 и 60 мин)

Прикрепляю фотографии,на которые нужно поменять и макет готового подарочного сертификата http://dropmefiles.com/Sb71H

6 лет назад
Iluha-Pot
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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