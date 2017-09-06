Создание 20-30 баннеров в одной стилистике.

Необходимо создать группу баннеров порядка 20 для размещения в инстаграм 728_728 PX. Тематика лазерная эпиляция . Тё нужно будет как в примере делать качественный фон с красивым изображением нужной зоны далее затемнять его нашей цветовой гаммой и наносить нужную информацию по акции. Также порядка 10 баннеров необходимо в формате 1080_1920 тоже для сторис в инстаграм. Примеры во вложении .

Ищу толкового исполнителя с портфолио работ.