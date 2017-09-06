Создание 20-30 баннеров в одной стилистике.

Доброго дня! нужно сделать один слайд с кирпичом на сайт [url=http://maksidom.com/]http://maksidom.com/[/url] НА фоне нужно кирпичи или дом из кирпича. Надпись - Строительный и облицовочный кирпич. и логотипы производителей. Ликолор (логотип взять с сайта [url=http://www.likolornsk.ru/]http://www.likolornsk.ru[/url] ) Кирпич ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦК (логотипа нет у них, просто текстом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать группу баннеров порядка 20 для размещения в инстаграм 728_728 PX. Тематика лазерная эпиляция . Тё нужно будет как в примере делать качественный фон с красивым изображением нужной зоны далее затемнять его нашей цветовой гаммой и наносить нужную информацию по акции. Также порядка 10 баннеров необходимо в формате 1080_1920 тоже для сторис в инстаграм. Примеры во вложении .
Ищу толкового исполнителя с портфолио работ.
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