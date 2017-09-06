Создание 20-30 баннеров в одной стилистике.

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Необходимо создать группу баннеров порядка 20 для размещения в инстаграм  728_728 PX. Тематика лазерная эпиляция . Тё нужно будет как в примере делать качественный фон с красивым изображением нужной зоны далее затемнять его нашей цветовой гаммой и наносить нужную информацию по акции. Также порядка 10 баннеров необходимо в формате  1080_1920 тоже для сторис в инстаграм.  Примеры во вложении .  

Ищу толкового исполнителя с портфолио работ.

6 лет назад
stranger107
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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