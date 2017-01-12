dima_maltseff

Дмитрий dima_maltseff

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Интернет-маркетолог

Приветствую, Вас! Прошу вас прочитайте, старался для вас, возможно это вам поможет лучше понять какой специалист вам нужен и нужен ли вообще, может вы сами все можете)

Коротко о своем пути в интернет-маркетинге:

1)В интернет-маркетинге уже 6 лет, начинал с рекламного интернет-агенства (далее РИА), получил огромный опыт, кучу вебинаров, всевозможных сертификатов, бесплатные печеньки и кофе. Однако в какой то момент работа в РИА перестала приносить удовольствие, мне стало неприятно писать отчеты в которых приходилось реальную цену конверсии CPA умножать на 2 а то и на 3. Почему? Да потому что в РИА между клиентом и специалистом-исполнителем как минимум еще 2-3 человека которые получают свои проценты и зарплаты с бюджета клиента. Второй момент, большинству клиентов наше РИА делало сайты зачастую откровенное г* за копейки. И как объяснить клиенту что заявок\звонков с сайта нет потому что сайт г*, ведь сайт наше РИА сделало. Я ушел на фриланс.

2)Только работая на фрилансе я понял что рекламная кампания это еще не интернет-маркетинг. Интернет-маркетинг - это куда больше чем создание, настройка и ведение рекламных кампаний. У вас может быть великолепная рекламная кампания которая будет вести на сайт чистейший целевой трафик, но если сайт\посадочная страница выполнены неправильно эффекта от такой кампании будет 0. Второй момент ценность предложения, не поленитесь и я не поленюсь, изучите предложения конкурентов в тематике где хотите продвигаться, и давайте сделаем предложение объективно выгоднее!

Итак, если вы дочитали до этого места, самое время рассказать про сотрудничество со мной:

  • Не беру предоплату, оплата по факту старта рекламных кампаний.
  • Работаю в вашем кабинете, у вас полный доступ, при необходимости покажу где, что посмотреть.
  • Перед стартом рекламных кампаний, вместе проанализируем ваш сайт, конкурентов и при необходимости внесем изменения. Обязательно поставим счетчики. Пожалуйста не обижайтесь на меня за критику ваших сайтов, каждый пункт будет обоснован, и если вы не согласны мы это обсудим, я могу ошибаться.
  • Тестовый запуск, месяц, по итогу\во время работы тестовых кампаний читаю трафик, делаю выводы, вместе принимаем решение по оптимизации рекламных кампаний\сайта, посадочной страницы.
  • Ведем табличку в GoogleDOC, куда ежемесячно вписываем общие результаты рекламных кампаний.
  • Я не дизайнер, но при необходимости могу нарисовать годные баннеры для рекламных кампаний, для посадочной страницы, бесплатно потому что я не дизайнер.
  • Всегда на связи, никогда не пропадаю, все контакты в моем аккаунте живые.
  • Есть проверенный программист, дизайнер, копирайтер.  Процента с них не имею, поэтому просто передам вам контакты и договаривайтесь. Если хотите что бы договорился я, без проблем но за отдельную плату.
Как начать сотрудничество:

  • Напишите мне.
  • Вместе обсудим, могу ли я быть вам полезен и чем.
  • Вы размещаете заказ, выбираете меня исполнителем.
  • Я выполняю работу, стартует тестовая кампания.
  • Вы оплачиваете мою работу, по факту старта тестовой кампании.
  • Я веду тестовые кампании ровно месяц с даты старта.
  • Я предоставляю отчет по рекламной кампании.
  • Вы закрываете заказ и пишете отзыв о работе со мной.
  • Вместе принимаем решение по дальнейшему сотрудничеству.
PS. Я не сотрудничаю с компаниями которые распространяют: Низкокачественные БАДы, Сетевики ни какие ни как, Продвижение сомнительных ресурсов иеговы и пр.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

krok2008
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$87
9 баллов
7 лет назад
Настройка и сопровождение проекта яндекс директ
все хорошо . Дмитрий профессионально подошел к делу и выполнил задание в срок . Всегда был на связи
Понятная постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую Максима как надежного заказчика!
Ответный отзыв
fishing-farm
Дмитрий 
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Настройка контекстной рекламы
Отличный исполнитель. К работе подходит со всей ответственностью, к пожеланиям заказчика прислушивается, дает профессиональные советы. На данный момент продолжаем тестирование и настройку контекстной рекламы.
Рекомендую Дмитрия, как порядочного заказчика. Одно но, не всегда отвечает в скайп, в день обращения)) Но, тут стоит учесть разницу во времени, и то что у человека свое дело и нет времени целый день сидеть и отвечать. А в целом все вопросы по проекту решались достаточно оперативно. Поработали на славу, вместе проработали каждое объявление и семантическое ядро. Приятно работать с заинтересованным человеком.
Ответный отзыв
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Создать/настроить рекламные кампании для ЯндексДиректа и Гугл Адвордс
Google Ads
Отличный специалист, четко знает что нужно делать, всегда на связи. Подскажет, как улучшить сайт и сделать рекламу эффективней. Полностью погружается в проект изучает все до мелочей, а не делает шаблонную работу, как многие тут. Бьется с директом за каждое объявление. Только положительные эмоции от сотрудничества! Всем рекомендую. Идеальное соотношение цена качество.
Один из немногих заказчиков, который прислушивается к мнению специалиста, это очень важно в нашей работе. Задача поставлена четко, вместе проанализировали что есть и что можно улучшить. По завершению работы, оплата. Артур, спасибо!
Ответный отзыв
mishat-34
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Настройка рекламной кампании в я.директ
Устроило
Всю работу оплатили по факту выполнения(создание и настройка кампаний).
Ответный отзыв
shev7a
Леон 
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов
$30
10 баллов
8 лет назад
Создание контекстной рекламы в Директе
Ну что тут сказать, человек очень хорошо знает своё дело! Всегда на связи, всегда вовремя, всегда приятен в общении. Редко найдёшь человека, с которым просто приятно работать. А также Дмитрий берёт разумные деньги за свой нелёгкий труд. Спасибо! Рекомендую! Продолжаем сотрудничество. P.S. С новым годом!
Могу смело рекомендовать Леонида как порядочного человека и надежного заказчика. Постановка задачи - четко, понятно Оплата - день в день по выполнению задачи Коммуникация - всегда на связи в рабочее время
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Контекстная реклама
9 отзывов
$5/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга