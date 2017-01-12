Интернет-маркетолог

Приветствую, Вас! Прошу вас прочитайте, старался для вас, возможно это вам поможет лучше понять какой специалист вам нужен и нужен ли вообще, может вы сами все можете)

Коротко о своем пути в интернет-маркетинге:

1)В интернет-маркетинге уже 6 лет, начинал с рекламного интернет-агенства (далее РИА), получил огромный опыт, кучу вебинаров, всевозможных сертификатов, бесплатные печеньки и кофе. Однако в какой то момент работа в РИА перестала приносить удовольствие, мне стало неприятно писать отчеты в которых приходилось реальную цену конверсии CPA умножать на 2 а то и на 3. Почему? Да потому что в РИА между клиентом и специалистом-исполнителем как минимум еще 2-3 человека которые получают свои проценты и зарплаты с бюджета клиента. Второй момент, большинству клиентов наше РИА делало сайты зачастую откровенное г* за копейки. И как объяснить клиенту что заявок\звонков с сайта нет потому что сайт г*, ведь сайт наше РИА сделало. Я ушел на фриланс.

2)Только работая на фрилансе я понял что рекламная кампания это еще не интернет-маркетинг. Интернет-маркетинг - это куда больше чем создание, настройка и ведение рекламных кампаний. У вас может быть великолепная рекламная кампания которая будет вести на сайт чистейший целевой трафик, но если сайт\посадочная страница выполнены неправильно эффекта от такой кампании будет 0. Второй момент ценность предложения, не поленитесь и я не поленюсь, изучите предложения конкурентов в тематике где хотите продвигаться, и давайте сделаем предложение объективно выгоднее!

Итак, если вы дочитали до этого места, самое время рассказать про сотрудничество со мной:

Не беру предоплату, оплата по факту старта рекламных кампаний.

Работаю в вашем кабинете, у вас полный доступ, при необходимости покажу где, что посмотреть.

Перед стартом рекламных кампаний, вместе проанализируем ваш сайт, конкурентов и при необходимости внесем изменения. Обязательно поставим счетчики. Пожалуйста не обижайтесь на меня за критику ваших сайтов, каждый пункт будет обоснован, и если вы не согласны мы это обсудим, я могу ошибаться.

Тестовый запуск, месяц, по итогу\во время работы тестовых кампаний читаю трафик, делаю выводы, вместе принимаем решение по оптимизации рекламных кампаний\сайта, посадочной страницы.

Ведем табличку в GoogleDOC, куда ежемесячно вписываем общие результаты рекламных кампаний.

Я не дизайнер, но при необходимости могу нарисовать годные баннеры для рекламных кампаний, для посадочной страницы, бесплатно потому что я не дизайнер.

Всегда на связи, никогда не пропадаю, все контакты в моем аккаунте живые.

Есть проверенный программист, дизайнер, копирайтер. Процента с них не имею, поэтому просто передам вам контакты и договаривайтесь. Если хотите что бы договорился я, без проблем но за отдельную плату.

Напишите мне.

Вместе обсудим, могу ли я быть вам полезен и чем.

Вы размещаете заказ, выбираете меня исполнителем.

Я выполняю работу, стартует тестовая кампания.

Вы оплачиваете мою работу, по факту старта тестовой кампании.

Я веду тестовые кампании ровно месяц с даты старта.

Я предоставляю отчет по рекламной кампании.

Вы закрываете заказ и пишете отзыв о работе со мной.

Вместе принимаем решение по дальнейшему сотрудничеству.

Низкокачественные

PS. Я не сотрудничаю с компаниями которые распространяют:БАДы, Сетевики ни какие ни как, Продвижение сомнительных ресурсов иеговы и пр.