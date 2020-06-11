Продвижение на площадке TIKTOK

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Закрыт4 заявки622 просмотра

Здравствуйте! Мы молодой, быстроразвивающийся бренд Altaria. Идем в ногу со временем. Сейчас у нас есть потребность в продвижении\раскрутке нашего аккаунта на площадке TIKTOK. Ищем опытного специалиста. Ваши задачи:

1) Сформулировать точки эффективности вашей работы(прирост подписчиков, переходы на сайт, активность в публикациях.......) в общем все что можно посчитать как результат и спрогнозировать\запланировать.

2)Стремиться к достижению запланированного результата.

3)По итогу(месяц) составить отчет по работе и результатам, дать рекомендации.

От вас: Стоимость, вопросы, прогноз, предложения.

5 лет назад
dima_maltseff
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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5 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Кирилл
 
32 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)