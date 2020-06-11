Формат промо-постов в Инстаграм - звуковая дорожка и голос, который рассказывает о продукте. Минутные записи. Можно записывать на телефон. Студийное качество не нужно, нужно обычное хорошее. Нужна девушка.
Продвижение на площадке TIKTOK
Здравствуйте! Мы молодой, быстроразвивающийся бренд Altaria. Идем в ногу со временем. Сейчас у нас есть потребность в продвижении\раскрутке нашего аккаунта на площадке TIKTOK. Ищем опытного специалиста. Ваши задачи:
1) Сформулировать точки эффективности вашей работы(прирост подписчиков, переходы на сайт, активность в публикациях.......) в общем все что можно посчитать как результат и спрогнозировать\запланировать.
2)Стремиться к достижению запланированного результата.
3)По итогу(месяц) составить отчет по работе и результатам, дать рекомендации.
От вас: Стоимость, вопросы, прогноз, предложения.
Заявки фрилансеров
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