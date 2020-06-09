Ведение рекламной компании детского садика

Маленький частный садик, работающий по методике Монтессори. Расположен в центре Сочи, недавно открылись. Нужно разработать план по продвижению, чтобы набрать детей в садик.

1. Есть аккаунт в инстаграмме, педагог размещает посты и сторис, нужно настроить рекламу по целевой аудитории.

2. Создать группу в вк, вести её, размещать рекламу.

3. Точки на яндекс.картах, гугл.карте, отзывы.

4. И другие способы рекламы.