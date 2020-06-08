Полная копия группы vkontakte в facebook

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок665 просмотров

Необходимо полностью перенести все новые материалы и посты из группы  ( рок-группа) vkontakte в facebook с 2015 года

5 лет назад
backinblack
Гена 
53 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Натали
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мадина
 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Милана
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Тимофей
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Виталия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Мирослава
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад