Нужно создать несколько видео-роликов для продвижения мобильного приложения в TikTok, YouTube, социальных сетях Для этого нужны сценарии, идеи продвижения Просьба писать тех, у кого есть опыт работы
Размещение отзывов
Нужно разместить 50 отзывов на отзовиках, составить контент план для соцсетей и разместить 20 постов
Детали исполнителю
Заявки фрилансеров
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