Размещение отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок659 просмотров

Нужно разместить 50 отзывов на отзовиках, составить контент план для соцсетей и разместить 20 постов

Детали исполнителю

5 лет назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Макс
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Оля
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Олег
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Магда
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад