Настройка РК в FB и Instagram с таргетом на директоров и собственников

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Закрыт21 заявка716 просмотров

Необходимо провести настройку рекламных постовв социальных сетях Facebook и Instagramm, направленных на директоров и собственников бизнеса. Регион - вся Россия.

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