Нужно поменять обычный аккаунт инстаграма на бизнес

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок495 просмотров

Здравствуйте! Из за количества попыток перевести инстаграм аккаунт на бизнес акк и связать его с страницей в фейсбук в иинстаграм выбивает «Вы достигли лимита по количеству компаний, которые Вы можете сейчас создавать». Скорее всего сейчас теневой бан. Возможно ли решить этот вопрос? Буду благодарна за отклик!

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