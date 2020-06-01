Есть группа вк по косметологии (интернет-магазин проф. косметики). Требуется составить план предварительно на 30 постов. От вас требуется знание фотошопа, что бы могли картинку подобрать, обрезать, что то наложить и что бы ...
Необходимо провести обзвон медицинских клиник США и Канады.
Необходимо провести обзвон медицинских клиник США и Канады. Базу контактов и инструкции для обзвона предоставляем.
Задача - выйти на контакт с врачом-нефрологом (фамилия, имя врача есть в базе) и договориться о плановом телефонном звонке для проведения интервью по поводу проблем пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, и методов их решения.
Звонить необходимо через программу skype с записью звонков (связь оплачиваем).
Оплата - сдельная, за назначенные интервью с врачом (сумма по договоренности).
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