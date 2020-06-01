Необходимо провести обзвон медицинских клиник США и Канады. Базу контактов и инструкции для обзвона предоставляем.

Задача - выйти на контакт с врачом-нефрологом (фамилия, имя врача есть в базе) и договориться о плановом телефонном звонке для проведения интервью по поводу проблем пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, и методов их решения.

Звонить необходимо через программу skype с записью звонков (связь оплачиваем).

Оплата - сдельная, за назначенные интервью с врачом (сумма по договоренности).