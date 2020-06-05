Разработка стратегии по маркетингу и лидогенерации

$210
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок1026 просмотров

Мы занимаемся разработкой программного обеспечения, мобильных приложений, сайтов, поддержкой 1С - нам нужен удаленный менеджер по маркетингу и лидогенерации который разработает стратегию по рекламе и продажам в интернет. Задача - организовать входящий поток лидов через различные каналы. Требуется понимание рынка и умение формулировать продуктовые УТП вкусные для выбираемых целевых сегментов. Каналы которые рассматриваем: 1) создание сайта и системы лендингов, настройка рекламы 2) настроить и наполнить аккаунты, бизнес-страницы и группы в социальных сетях 3) партизанский маркетинг в социальных сетях, на форумах, в коментариях - как автоматичекие так и 4) рассылки и автопрозвоны по базам исходя и различных сегментов рынка и продуктовых спецификаций 5) совместные проекты с контент-площадками и блоггерами 6) тендеры 7) реферальная и партнерская программа, выстраивание партнерской сети. У нас есть менеджеры и соответствующие исполнители (дизайнеры, программисты, копирайтеры, рекламщики итп), нужен скорее человек который будет отвечать за разработку стратегии координацию маркетинговых усилий, постановку задач и управление маркетингом в рамках этого разового проекта. Умение делать руками - также приветствуется. Оплата - либо сдельная фиксированная, либо с учетом мотивации от результата. Готовы обсуждать. Это разовый проект.

Лидогенерация
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