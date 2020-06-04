Требуется SMM специалист для интернет-магазина цветов.

Требуется специалист который уже работал с цветочной тематикой либо увлекается цветами. Нужен человек который будет взаимодействовать с сайтом и соц. сетями, сможет написать хороший текст и будет предлагать свои идеи для продвижения.

Напишите с чем вы уже работали, есть ли у вас какие то готовые кейсы и желаемую оплату вашего труда.