Настройка таргетированной рекламы в Instagram через Facebook

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Закрыт27 заявок647 просмотров

Нужен специалист для настройки тестовой рекламы в нише психологии (обучающие онлайн-программы) через Instagram. На аккаунте 2 тысячи реальных, не накрученных подписчиков. Рекламный бюджет пока небольшой. Пишите свои условия и опыт работы в данной нише.

5 лет назад
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