Есть группа вк по косметологии (интернет-магазин проф. косметики). Требуется составить план предварительно на 30 постов. От вас требуется знание фотошопа, что бы могли картинку подобрать, обрезать, что то наложить и что бы ...
Геймификация
В онлайн-проект нужен геймификатор для продвижения
Заявки фрилансеров
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