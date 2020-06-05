Ведение группы в ВК, Инстаграмм, ФБ

Ведение группы и продвижение услуг в соц сетях. ФБ, ВК, Инстаграмм

тема: Центр медицинской дезинфекции www.dezuslugi.com

Постоянное обновление группы, добавление заинтересованных участников

Главная цель - начать продавать через Соц сети

1. Дизайн, обновление дизайна и информации объекта, дизайн составляющейконтента

2. Ежедневный постинг не менее 1 поста в сутки (посты могут содержатьвидео, фотографии и другой контент+Маркирование постов ( хэштеги не менее 30)

3. Ежедневное оформление и размещение сторис (истории) не менее 6-9

4. Ведение аккаунта администратора (репосты, ответы на вопросы клиентов,поддержание переписки под постами) обновлениеинформации в аккаунте, удаление спама. Проведение опросов. Мониторинг упоминаний в СоцСетях.

5.Дизайн и оформление постов (фирменные посты в стиль объекта или по общемуоформлению группы)

6. Размещения рекламы в отобранных Заказчиком сообществах и у блогеров позаданию Заказчика

7. Настройка и ведение таргетированной рекламы не менее 1 раз в месяц

8. Проведение конкурсов (создание поста, определение победителей), в томчисле через сервис Giveaways.ru не менее 1 раз в месяц

9. Постоянный сбор и просев целевой аудитории, очистка от офферов и ботов, отписка – результат 0

10. Месячное продвижение посредством ручного массфоловинга и масслайкинга впределах лимитов, установленных Instagram. Увеличение числа подписчиков

«Участников»

11. Обновление и добавление в витрину товаров с описанием

!!!Нужен специалист с опытом!!! долгосрочное сотрудничество