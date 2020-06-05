Мы занимаемся разработкой программного обеспечения, мобильных приложений, сайтов, поддержкой 1С - нам нужен удаленный менеджер по маркетингу и лидогенерации который разработает стратегию по рекламе и продажам в интернет. Задача - организовать входящий поток лидов через ...
Ведение группы в ВК, Инстаграмм, ФБ
Ведение группы и продвижение услуг в соц сетях. ФБ, ВК, Инстаграмм
тема: Центр медицинской дезинфекции www.dezuslugi.com
Постоянное обновление группы, добавление заинтересованных участников
Главная цель - начать продавать через Соц сети
1. Дизайн, обновление дизайна и информации объекта, дизайн составляющейконтента
2. Ежедневный постинг не менее 1 поста в сутки (посты могут содержатьвидео, фотографии и другой контент+Маркирование постов ( хэштеги не менее 30)
3. Ежедневное оформление и размещение сторис (истории) не менее 6-9
4. Ведение аккаунта администратора (репосты, ответы на вопросы клиентов,поддержание переписки под постами) обновлениеинформации в аккаунте, удаление спама. Проведение опросов. Мониторинг упоминаний в СоцСетях.
5.Дизайн и оформление постов (фирменные посты в стиль объекта или по общемуоформлению группы)
6. Размещения рекламы в отобранных Заказчиком сообществах и у блогеров позаданию Заказчика
7. Настройка и ведение таргетированной рекламы не менее 1 раз в месяц
8. Проведение конкурсов (создание поста, определение победителей), в томчисле через сервис Giveaways.ru не менее 1 раз в месяц
9. Постоянный сбор и просев целевой аудитории, очистка от офферов и ботов, отписка – результат 0
10. Месячное продвижение посредством ручного массфоловинга и масслайкинга впределах лимитов, установленных Instagram. Увеличение числа подписчиков
«Участников»
11. Обновление и добавление в витрину товаров с описанием
!!!Нужен специалист с опытом!!! долгосрочное сотрудничество
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $210Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист для настройки тестовой рекламы в нише психологии (обучающие онлайн-программы) через Instagram. На аккаунте 2 тысячи реальных, не накрученных подписчиков. Рекламный бюджет пока небольшой. Пишите свои условия и опыт работы в данной нише.Социальные сети (SMM и SMO)27 заявокЗакрыт5 лет назад
В онлайн-проект нужен геймификатор для продвиженияСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Продвижение профиля Инстаграм. Направление массаж Молодость красота Здоровье . Офлайн и онлайн услуги. Обучение. Онлайн клуб . новые идеи. Реклама. Привлечение клиентов. Монетизирование аккаунта. Нужны не шаблонные предложения. Был опыт работы . Нужно эффективно ...Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист который уже работал с цветочной тематикой либо увлекается цветами. Нужен человек который будет взаимодействовать с сайтом и соц. сетями, сможет написать хороший текст и будет предлагать свои идеи для продвижения. ...Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо провести настройку рекламных постовв социальных сетях Facebook и Instagramm, направленных на директоров и собственников бизнеса. Регион - вся Россия. Предложите стоимостьСоциальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сервис по массовой рассылки рекламных постовпо беседам ВК 1. Авторизация через ВК 2. Рассылка идет от группы пользователя 3. подключается через API группы 4. подключение групп пользователя 5. ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Здравствуйте! Из за количества попыток перевести инстаграм аккаунт на бизнес акк и связать его с страницей в фейсбук в иинстаграм выбивает «Вы достигли лимита по количеству компаний, которые Вы можете сейчас создавать». Скорее всего сейчас ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо провести обзвон медицинских клиник США и Канады. Базу контактов и инструкции для обзвона предоставляем. Задача - выйти на контакт с врачом-нефрологом (фамилия, имя врача есть в базе) и договориться о плановом телефонном звонке ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад