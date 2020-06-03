Написать сценарии вирусных видео-роликов для рекламы мобильной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки852 просмотра

Нужно создать несколько видео-роликов для продвижения мобильного приложения в TikTok, YouTube, социальных сетях

Для этого нужны сценарии, идеи продвижения

Просьба писать тех, у кого есть опыт работы

5 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
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