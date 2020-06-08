Нужно разместить пост в 100 группах Фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки508 просмотров

Требование: Только англоязычные группы

Кол-во подписчиков группы: Не менее 5000 человек

Текст для поста:

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5 лет назад
Alex12422
Алекс 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад