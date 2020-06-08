Нужно разместить пост в 100 группах Фейсбук

Здравствуйте уважаемые фриланс еры. Есть нулёвый интернет магазин в Инстаграм. Нужна раскрутка - до первого заказа. Оставляйте свои заявки - в которых кратко разкажите как вы будете это делать. Спасибо заранее. Желаю удачи