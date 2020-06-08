Здравствуйте уважаемые фриланс еры. Есть нулёвый интернет магазин в Инстаграм. Нужна раскрутка - до первого заказа. Оставляйте свои заявки - в которых кратко разкажите как вы будете это делать. Спасибо заранее. Желаю удачи
Ведение таргетированной рекламы Instagram, TikTok Франчайзинг
Требуется специалист по ведению таргетированной рекламных в Facebook, Instagram TikTok Youtube - тематика продажа франшизы
Рассматриваем специалистов с положительным опытом ведение компаний по франчайзингу - кейсы обязательны .
Обязательные требованияНаличие успешных кейсов в сфере настройки и ведения таргетированной рекламы в сфере продажи франшиз
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