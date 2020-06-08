Ведение таргетированной рекламы Instagram, TikTok Франчайзинг

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Закрыт9 заявок597 просмотров

Требуется специалист по ведению таргетированной рекламных в Facebook, Instagram TikTok Youtube - тематика продажа франшизы

Рассматриваем специалистов с положительным опытом ведение компаний по франчайзингу - кейсы обязательны .

Обязательные требованияНаличие успешных кейсов в сфере настройки и ведения таргетированной рекламы в сфере продажи франшиз

5 лет назад
efobos
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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Игорь
 
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Сергей
 
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Александр
 
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