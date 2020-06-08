ВКОНТАКТЕ . Постинг. Сделать посты в группы ВК.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок737 просмотров

ВКОНТАКТЕ . Постинг. Сделать посты в группы ВК.   ВКОНТАКТЕ . Постинг. Сделать посты в ТЕМАТИЧЕСКИЕ группы ВК. Добрый день или ночь ,уважаемые фрилансеры !Меня зовут Олег и я занимаюсьпроизводством пряжи и вязанных изделий из собачьей шерсти .МОИ  группы  ВКОНТАКТЕ для понимания :https://vk.com/dogfashiongoodhttps://vk.com/spinningwoolЧто нужно сделать : 1.     Подписаться под тематические группы в ВК 2.     Дать туда пост на стенку и в обсуждения (настенку если есть возможность сделать БЕСПЛАТНО)  По оплате :  1000 рублей за всю работу (эту работу)Если с этим все получится имы оба останемся работать ,то будет как минимум еще 10-ть аналогичных заданий .По этой части работприблизительно 230 групп куда надо дать посты .По дальнейшей работеобговариваем каждую часть работы .  Требование : 1.      профессиональный подход2.      наличие своего АККАУНТА в ВК .Причем на аккаунте есть какое-тодвижение и есть фото , аватарка  3.       если у Вас несколько аккаунтов , то этобудет плюсом 4.      работа на результат5.      упертость в достижении цели   Дополнения к ПРОЕКТУ  :1.пишите мне в личку https://vk.com/oleg777999kr    

5 лет назад
Trener742
Олег 
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