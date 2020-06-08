ВКОНТАКТЕ . Постинг. Сделать посты в группы ВК. ВКОНТАКТЕ . Постинг. Сделать посты в ТЕМАТИЧЕСКИЕ группы ВК. Добрый день или ночь ,уважаемые фрилансеры !Меня зовут Олег и я занимаюсьпроизводством пряжи и вязанных изделий из собачьей шерсти .МОИ группы ВКОНТАКТЕ для понимания :https://vk.com/dogfashiongoodhttps://vk.com/spinningwoolЧто нужно сделать : 1. Подписаться под тематические группы в ВК 2. Дать туда пост на стенку и в обсуждения (настенку если есть возможность сделать БЕСПЛАТНО) По оплате : 1000 рублей за всю работу (эту работу)Если с этим все получится имы оба останемся работать ,то будет как минимум еще 10-ть аналогичных заданий .По этой части работприблизительно 230 групп куда надо дать посты .По дальнейшей работеобговариваем каждую часть работы . Требование : 1. профессиональный подход2. наличие своего АККАУНТА в ВК .Причем на аккаунте есть какое-тодвижение и есть фото , аватарка 3. если у Вас несколько аккаунтов , то этобудет плюсом 4. работа на результат5. упертость в достижении цели Дополнения к ПРОЕКТУ :1.пишите мне в личку https://vk.com/oleg777999kr