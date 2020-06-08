Продвижение и реклама

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Закрыт6 заявок683 просмотра

Нужно довести паблик в вк до первой продажи.  Паблик продает товар и нужно найти клиента. Собственно его заказ и будет вашей оплатой.

5 лет назад
Vinsvood
Виктор 
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Рома
 
34 года
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2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
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8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
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Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
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3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
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3 года назад
5 лет назад