Таргетированная реклама в ВК и Инсте

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Закрыт22 заявки644 просмотра

Коллеги, нужна настройка и ведение таргетированной рекламы в ВК и Инсте.

Сообщества автошколы в городе с населением 170 тыс. Есть лендинг (может на него сразу?)

Цель - целевые люди, которые будут записываться на обучение.

В заявке:

- цена (в рублях) за настройку ВК отдельно, Инсту отдельно и если сразу обе;

- цена ведения так же если отдельно и если обе;

- куда будет реклама - сообщества или лендинг;

- какой нужен минимальный бюджет.

Будут рассматриваться заявки только с невысокой стоимостью работ.

5 лет назад
radiksyzran
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