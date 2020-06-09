Ведение аккаунта pinterest

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки488 просмотров

Требуется ведение аккаунт pinterest по готовым статьям с сайта.

Ежедневное создание 10 постов картинка + текст.

Прикладывайте примеры ваших работ и результатов. А также сколько стоят ваши услуги.

5 лет назад
mike5644444
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Оля
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад