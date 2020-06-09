Нужно довести паблик в вк до первой продажи. Паблик продает товар и нужно найти клиента. Собственно его заказ и будет вашей оплатой.
Ведение аккаунта pinterest
Требуется ведение аккаунт pinterest по готовым статьям с сайта.
Ежедневное создание 10 постов картинка + текст.
Прикладывайте примеры ваших работ и результатов. А также сколько стоят ваши услуги.
Заявки фрилансеров
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