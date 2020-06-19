Озвучивать посты в Инстаграм :)

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Завершен10 заявок516 просмотров

Формат промо-постов в Инстаграм - звуковая дорожка и голос, который рассказывает о продукте. Минутные записи. Можно записывать на телефон. Студийное качество не нужно, нужно обычное хорошее. 

Нужна девушка. 

5 лет назад
amagrigoreva
Анна 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Мария чудесный исполнитель и приятная девушка) В дальнейшем буду обращаться!
Спасибо за такое приятное сотрудничество! С удовольствием продолжу работать с Анной)

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