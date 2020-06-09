Поиск 5-10 блоггеров для постов детской одежды

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Закрыт7 заявок648 просмотров

Пошив одежды по детскому рисунку. Продвижение через мам-блоггеров, организаторов детских праздников, фотографов.

ЦА: мамы детей 3-12 лет, в первую очередь Беларусь.

Найти 5-10 подходящих по тематике блоггеров. В первую очередь с предложением работы по бартеру. Написать ТЗ для блоггеров, договориться о выходе постов, провести по ним анализ эффективности.

5 лет назад
slogotipom
46 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Алеся
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алика
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алена
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Катя
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад