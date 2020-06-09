Поиск 5-10 блоггеров для постов детской одежды

Маленький частный садик, работающий по методике Монтессори. Расположен в центре Сочи, недавно открылись. Нужно разработать план по продвижению, чтобы набрать детей в садик. 1. Есть аккаунт в инстаграмме, педагог размещает посты и сторис, нужно ...