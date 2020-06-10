Размещение рекламы в тематических пабликах и группах ватсап

Необходимо разместить рекламный пост в группах ватсап типа "куплю-продам". А так же в тематических группах социальных сетей. Мы занимаемся производством сырокопченных изделий и колбасок гриль, соответсвенно выбирать сообщество нужно по этой теме или там где общается большое число домохозяек. Цена договорная.