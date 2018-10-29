10000000% Рекомендую Егора как профессионального, ответственного и отзывчивого исполнителя! 1)Как профессионал Егор сделал все качественно без костылей, система работает так как она должна работать, все обновляется, плагины все устанавливаются без проблем, Егор смог реально качественно исправить ошибки предыдущего разработчика! 2)Как ответственный человек Егор все сделал в оговоренный срок, ни дня задержки! 3)Как отзывчивый человек Егор по нашей просьбе сделал больше чем оговаривалось в задаче, бывает такое что в процессе работы всплыли дополнительные сложности, Егор ко всему отнесся с пониманием! 4)По окончанию работы была предоставлена ПОДРОБНАЯ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ по дальнейшей работе с установленными плагинами! Егор, огромное вам спасибо, уверен нам еще предстоит поработать в команде!