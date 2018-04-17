Нужно 19 баннеров для рекламы в соцмедиа

БаннерыЗавершен9 заявок233 просмотра
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Критерии:

1) срок 2-3 дня.

2) Размер баннера 800*600px

3) Качество баннеров должно быть на уровне

4) Контент в баннерах в основном о скидках, летнем сезоне, и призывы к действию (заказать, позвонить, кликнуть)

5) 9 из 19-ти баннеров нужно сделать в креативном формате (формат на свое усмотрение, но СТРОГО без голых женщин, детей и трупов))

6) Пример графической части, для примера во вложении, примерно такие картинки можно использовать в баннерах. Можно использовать часть таких картинок, а также фотографии со странами, людьми, визами,  паспортами

7) Дополнительным файлом могу скинуть фразы которые можно использовать в самом баннере для призыва к действию.

Список стран для которых нужно подготовить баннеры:

Виза в Болгарию

Виза в Великобританию

Виза в Венгрию

Виза в Германию

Виза в Голландию

Виза в Грецию

Виза в Испанию

Виза в Италию

Виза в Латвию

Виза в Литву

Виза в Мальту 

Виза в Португалию

Виза в Словакию

Виза в Словению

Виза в Финляндию

Виза в Хорватию

Виза в Чехию

Виза во Францию

Виза на Кипр

6 лет назад
trial83
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Vestagge
Богдан 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
3 дня
Богдан выполнил все в срок, сделал все в рамках ТЗ, предлагал поменять если что-то не устроит - клиентоориентированный подход, это не может не радовать) и самое главное подошел к работе с творчеством, а не на отвали. Всем рекомендую его как специалиста)
Порядочный заказчик. Оплата вовремя. Однозначно рекомендую как хорошего заказчика! С удовольствием продолжу сотрудничество.
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