Нужно 19 баннеров для рекламы в соцмедиа

Критерии:

1) срок 2-3 дня.

2) Размер баннера 800*600px

3) Качество баннеров должно быть на уровне

4) Контент в баннерах в основном о скидках, летнем сезоне, и призывы к действию (заказать, позвонить, кликнуть)

5) 9 из 19-ти баннеров нужно сделать в креативном формате (формат на свое усмотрение, но СТРОГО без голых женщин, детей и трупов))

6) Пример графической части, для примера во вложении, примерно такие картинки можно использовать в баннерах. Можно использовать часть таких картинок, а также фотографии со странами, людьми, визами, паспортами

7) Дополнительным файлом могу скинуть фразы которые можно использовать в самом баннере для призыва к действию.

Список стран для которых нужно подготовить баннеры:

Виза в Болгарию

Виза в Великобританию

Виза в Венгрию

Виза в Германию

Виза в Голландию

Виза в Грецию

Виза в Испанию

Виза в Италию

Виза в Латвию

Виза в Литву

Виза в Мальту

Виза в Португалию

Виза в Словакию

Виза в Словению

Виза в Финляндию

Виза в Хорватию

Виза в Чехию

Виза во Францию

Виза на Кипр