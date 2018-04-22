3 пачки баннеров (по 7 размеров каждый)

БаннерыЗавершен8 заявок208 просмотров
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Добрый день, требуется 3 пачки баннеров по 7 размеров каждый.

  

Размеры баннеров

  

240*400

468*60

250*250

250*300

970*90

728*90

320*50

  

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Баннеры должны быть анимированные, не мультяшные, аудитория будет в основном на туристических сайтах. 

Задача не в скорости, тут вопрос качества и стиля.

Можете сделать любой баннер из списка в любом размере как показатель своих возможностей, или прислать примеры созданных вами ранее анимированных баннеров.

6 лет назад
mr-rv2017
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
11 минут назад
6 лет назад
$120
7 дней
Работа сделана отлично, быстро, а что самое главное - без лишних вопросов, согласовали ТЗ и я моментально увидел результаты. Цена намного ниже рыночной - качество намного выше многих дизайнеров, которые просят в 2 раза больше за ту же работу.
Спасибо Роману за интересный проект и быструю обратную связь. Было приятно сотрудничать!
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