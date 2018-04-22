Добрый день, требуется 3 пачки баннеров по 7 размеров каждый.

Размеры баннеров

240*400

468*60

250*250

250*300

970*90

728*90

320*50

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Международная сим-карта (Бренд)

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Шифрование звонков по стандарту A5/1

Самый дешевый интернет в мире

Звонки по 0.25 EUR/min. в любой точке мира.

Оплата всеми доступными способами в т.ч. криптовалютой.

Баннеры должны быть анимированные, не мультяшные, аудитория будет в основном на туристических сайтах.

Задача не в скорости, тут вопрос качества и стиля.

Можете сделать любой баннер из списка в любом размере как показатель своих возможностей, или прислать примеры созданных вами ранее анимированных баннеров.