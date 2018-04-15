HTML 5 баннеры дизайн

Мне нужен рекламный баннер для своих услуг в определённом проекте(игровые услуги). Работа небольшая, поэтому и цена небольшая. Кто хочет взяться, пишите. Примеры того, что хочу видеть в итоге находятся в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 4 HTML 5 баннеров (дизайн и программирование) . 1 ресайз!
ТЗ техтребы исполнителю.
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