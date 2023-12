Создать анимированные рекламные баннера

Баннеры нужны следующих размеров:

300x250 px

336x280 px

Задача довольно срочная: в течение 1-2 дней. Первые наброски нужны сегодня.

баннеры по блокчейну и чат-ботам.

Блокчейн: продольный прямоугольный баннер

1 экран: поочередно в ряду появляются иконки:

· Speed-up processes (горящие часы)

· Verified data (замок)

· Transparency and trust (пожатие рук)

2 экран: надписи появляются по очереди

1 надпись: Increase efficiency – learn blockchain technology

2 надпись: Сorporate training programs in Dubai

Внизу кнопка «Enroll today»

Чатботы: продольный прямоугольный банер

1 экран: в левой части банера надпись «We think that you should just be able to message a business in the same way that you message a friend» Zuckerberg

Справа – улыбающийся и машущий бот

2 экран (иконки/красивый текст):

· Faster communications

· Corporate helper

· Less routine

· Improved employee experience

· Personalization

Внизу кнопка: «Buy today»

Корпоративные цвета, шрифты, лого... отправляю после согласования исполнителя

Бюджет ~ 2000 руб.