Создайте телеграм бота для контроля доступа участников к закрытым группам. Бот должен быть администратором в 20-30 группах, проверять наличие
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать интеграцию между GetCourse, Instagram и Telegram ботом для автоматического отслеживания статуса абонемента. При неуплате участники должны получать предупреждение о блокировке доступа, а также удаляться из канала и чатов, включая Instagram. Все детали обсуждаются.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать чертёж деталей комода по предоставленному фото для раскроя плиты. В чертеже должны быть указаны точки сверления для сборки и размещения фурнитуры.Чертежи и Схемы10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка реалистичного мокапа 3D-кожаного браслета с текстурой кожи, прошивкой и металлической застежкой. Орнамент обсуждается и может быть выполнен как принт или тиснение. Итоговый файл должен быть в формате PSD с смарт-объектом для редактирования векторного орнамента.3D-графика4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть список подписчиков из Getresponse (имя, почта, телефон) - получен из рекламной кампании в Instagram. Сохранен в контактах Google и синхронизирован с телефоном, на котором подключены Viber, WhatsApp, Telegram. Нужно отправить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
На лендинге стоит форма подписки (я ее скопировал с дргугого сайта). там не хватает правильно прописанного css. Нужно найти css, отвечающий за форму, на исходном сайте и добавить его на лендинг. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно провести SEO анализ и аудит сайта (в поиске Яндекс). Сказать, что и на сколько хорошо/плохо было сделано. Что можно делать для дальнейшего улучшения. Сколко будет стоить ежемесячная работа и на какой ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для онлайн проекта (тренинги для женщин) нужно создать автоворонку. Путь такой: - платный трафик в инстаграм (есть) - лендинги на бесплатную серию вебинаров есть - серия из 4 вебинаров ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Простой логотип (сделанный в Paint) хочется сделать чуть современнее и стильнее. Профиль инстаграм (смотреть лого в шапке): https://instagram.com/visa_maker?utm_source=ig_profile_share&igshid=12k5ndn232p3k Направление - помощь в получении виз. В ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть 2 лендинга. На одном нужно взять код pop-up формы и подключить ее на втором, чтобы она работал аналогичным образом (отправляла данные и перенаправляла на страницу /success). Ленд, на который нужно подкчлючить ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
На действующем лендинге нужно адаптировать форму регистрации. Сейчас в форме есть имя, почта и телефон (3 строки). Нужно сделать так, чтобы телефон вводился в разных строчках, курсор при этом автоматически перемещался в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Каталог Название каталога VD Wood Doors. Нужна концепция дизайна. Стиль каталога должен быть современным. Каталог будет формата А4. (файлы должны быть в CMYK). нужно придумать оформление обложки и внутренних страниц. ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать стилистику оформления сторис в Instagram для барбершопа (мужская парикмахерская) примеры чужих сторис можно посмотреть ниже https://www.instagram.com/barbershop_borodach/?hl=ru https://www.instagram.com/frisorworkshop/?hl=ru https://www.instagram.com/chopchopmoscow/?hl=ruСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен свой сервер для хранения и обмена данными внутри компании с доступом из любой точки мира. Нужны предложения и рекомендации по выбору: - железа для сервера - ПО - ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
сайт https://zirulnik.com/ при нажатии на кнопку "Записаться онлайн" (виджет справа) в desktop версиях браузеров Safari (Mac OS), Firefox, Opera, Microsoft Edge появляется ошибка (см. скриншоты). при нажатии ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть файл в RGB, который будет идти в печать. После конвертации в профиль CMYK теряется насыщенность и "чистота" некоторых цветов. Их нужно "перекрасить", чтобы сохранить визуальное восприятие. Пример в скриншоте. Сроки 1-2 дня (до ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Готовность вариантов к 10:30 16 мая. Нужно 2-3 модели, чтобы потом 1 взять как рабочую. Есть макет роллапа в .ai Его нужно улучшить по дизайну. Пожелания: ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт7 лет назад
Баннеры нужны следующих размеров: 300x250 px 336x280 px Задача довольно срочная: в течение 1-2 дней. Первые наброски нужны сегодня. баннеры по блокчейну и чат-ботам. Блокчейн: продольный ...Баннеры9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть файл сверстанной брошюры на русском языке (формат idml). Нужно сделать английскую версию по аналогии с русской. Общее количество страниц с обложкой - 44. Текст для английской версии в отдельном ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть 2 файла, которые нужно перевести в вектор, чтобы потом использовать их в макете выставочного баннера для клуба по дайвингу. сколько стоит у Вас такая задача? 1. перевести в вектор лого ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад