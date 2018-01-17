idee1358

Иван idee1358

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dulinoweb
Сергей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Исправить css для формы подписки
CSS
Спасибо Ване. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Сергей одним из первых предложил сразу все сделать (без ожидания), вышел на связь, выполнил задание за полчаса, чем оставил приятные впечатления о себе и своей работе. Рекомендую!
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zxma
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Верстка брошюры в InDesign
Иван ответственный и позитивный заказчик. Чётко ставит задачу, всегда на связи, помогает в реализации. Своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую!
Марина прекрасно справилась с задачей, сделала все быстро и в срок. Все было на высоком профессиональном уровне. Исполнением доволен. Рекомендую!
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dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Отрисовка в векторе + макет выставочного баннера
Хорошо поработали! Четкое ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Прекрасный результат за очень короткий срок и приемлемую цену! Общение по задаче было максимально сжатым, все правки учтены и получены готовые файлы в нужном виде. Мастеру - БЛАГОДАРНОСТЬ! :)
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Natusia21
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перекрасить векторную иллюстрацию в корпоративные цвета
Спасибо и Вам!За быстроту,честность и знание,чего хотите.С удовольствием выполнила заказ!
Спасибо, Наталья, за то, что очень быстро в выходной день помогли решить задачу. Мало кто соглашается на такие работы. Работа была выполнена на высоком уровне и даже без правок! Рекомендую!
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annaweb22
Анна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Быстрый редизайн первого экрана лендинга (есть исходник PSD)
Спасибо, Ване. Очень приятный заказчик. Быстрая обратная связь, грамотные и с первого слова понятные комментарии. Рекомендую на 100%.
Аня вошла в положение клиента "срочно, быстро, качественно" :) Полностью угадала с дизайном и сделал работу, которая порадовала. Благодарю! Рекомендую!
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