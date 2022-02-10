Интеграция GetCourse + Instagram + Telegram бот

В GetCourse оформляется заказ по подписке (абонемент). Каждые 30-90 дней происходит автоматическое списание с карты. Пока статус абонемента активен участник имеет доступ к каналу телеграм, чатам и закрытому аккаунту Инстаграм.

Задача:

Автоматически отслеживать статус абонемента и в случае неуплаты нужно:

1. Предупредить, что «сегодня-завтра» доступ будет заблокирован.

2. Если оплата не поступила, удалить участника из канала, чатов и САМОЕ ВАЖНОЕ Инстаграм аккаунта

Все вопросы/ детали этого проекта обсуждаются.