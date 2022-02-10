1.Нужно приобрести надежный и рабочий рекламный аккаунт в соц сети facebook, 2. Создать групу 3. Запустить 1 объявление чтобы аккаунт начал работать и его не забанило
Интеграция GetCourse + Instagram + Telegram бот
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В GetCourse оформляется заказ по подписке (абонемент). Каждые 30-90 дней происходит автоматическое списание с карты. Пока статус абонемента активен участник имеет доступ к каналу телеграм, чатам и закрытому аккаунту Инстаграм.
Задача:
Автоматически отслеживать статус абонемента и в случае неуплаты нужно:
1. Предупредить, что «сегодня-завтра» доступ будет заблокирован.
2. Если оплата не поступила, удалить участника из канала, чатов и САМОЕ ВАЖНОЕ Инстаграм аккаунта
Все вопросы/ детали этого проекта обсуждаются.
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