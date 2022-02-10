Маркетинг, реклама

Это предварительная задача. Далее возможно будут дополнительные. Речь о курсах садовника с трудоустройством. Обучение удаленное, но раз в неделю смешанное. То есть кто то в классе, остальные подключены по принципу вебинара. Проводим первый раз. Вопросы: ...