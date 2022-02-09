SMM специалист для комплексного ведения start up проекта в соц сетях

В start up проект, связанный с трейдингом фьючерсами на Московской бирже, требуется опытный SMM специалист для комплексного ведения всех соц сетей - Instagram, YouTube, Telegram канал, ВК, FB, Сайт.

Проект крайне перспективный и интересный, и в нём Вы сможете сполна реализовать свой творческий потенциал и карьерные амбиции.

Позиция SMM - full time. Достойная заработная плата. При систематическом выполнении KPI и существенном вкладе в развитие бренда - обсуждается возможность партнёрства.

Мы ищем креативного специалиста с опытом работы (не менее 3 успешных проектов в портфолио).

Задачи: создание контента/креатив, ведение и продвижение всех аккаунтов в соц сетях, вывод бренда на лидирующие позиции среди конкурентов.

Мы ищем самого сильного и креативного SMM специалиста, который не нуждается в постоянном контроле и который сам знает, что необходимо делать для успешного продвижения проекта на территории СНГ.

Мы работаем по принципу Стива Джобса: "Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что делать нам."

Убедительная просьба, портфолио и резюме отправлять на email: [email protected]