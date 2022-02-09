Сделать креативы под товар
SMM специалист для комплексного ведения start up проекта в соц сетях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В start up проект, связанный с трейдингом фьючерсами на Московской бирже, требуется опытный SMM специалист для комплексного ведения всех соц сетей - Instagram, YouTube, Telegram канал, ВК, FB, Сайт.
Проект крайне перспективный и интересный, и в нём Вы сможете сполна реализовать свой творческий потенциал и карьерные амбиции.
Позиция SMM - full time. Достойная заработная плата. При систематическом выполнении KPI и существенном вкладе в развитие бренда - обсуждается возможность партнёрства.
Мы ищем креативного специалиста с опытом работы (не менее 3 успешных проектов в портфолио).
Задачи: создание контента/креатив, ведение и продвижение всех аккаунтов в соц сетях, вывод бренда на лидирующие позиции среди конкурентов.
Мы ищем самого сильного и креативного SMM специалиста, который не нуждается в постоянном контроле и который сам знает, что необходимо делать для успешного продвижения проекта на территории СНГ.
Мы работаем по принципу Стива Джобса: "Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что делать нам."
Убедительная просьба, портфолио и резюме отправлять на email: [email protected]
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