Менеджер видео чата

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок880 просмотров
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ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЬНО

Ищу девушку на должность менеджера видео чата.

- Удалённо

- Опыт НЕ нужен, всему обучает компания.

- Обязательно от 18 лет.

- Свободный график

- Зарплата раз в неделю

- Минимальная зп: 50$/неделя. максимума нет, всё зависит от Вашей работы

- Знание иностранного языка не нужно

в заявке прошу указать telegram, по возможности 

2 года назад
Limonchek
Юлия 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Была
13 дней назад
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